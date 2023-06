Wimbledon: Zverev startet gegen Brouwer

Alexander Zverev startet seine diesjährige Wimbledon-Mission gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer, im Achtelfinale könnte er auf den topgesetzten Carlos Alcaraz treffen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.06.2023, 13:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev führt die sechsköpfige Riege der deutschen Spieler im Hauptfeld von Wimbledon an.

Machbares Auftaktlos für Olympiasieger Alexander Zverev. Der Hamburger trifft in seiner Auftaktrunde auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer und sieht sich bei einem Erfolg dem Sieger der Begegnung Marc-Andrea Hüsler gegen Yosuke Watanuki gegenüber. Potentieller Gegner in der dritten Runde wäre laut Setzliste der Australier Alex de Minaur. Im Achtelfinale könnte es zum Kracher gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien kommen.

Hanfmann fordert Fritz

Der Karlsruher Yannick Hanfmann, der heute im Halbfinale beim ATP 250-Turnier in Mallorca steht, hat mit dem an Nr. 9 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz einen dicken Brocken zum Auftakt. Der ebenfalls direkt im Hauptfeld startende Daniel Altmaier trifft auf den Australier Aleksandar Vukic.

Rein deutsches Duell

Mit Dominik Köpfer gegen Oscar Otte steht eine innerdeutsche Begegnung zum Auftakt beim Rasen-Major an. Während Köpfer bereits direkt für das Hauptfeld qualifiziert war, spielte sich der Kölner Oscar Otte mit drei Siegen erfolgreich durch die Qualifikation. Der Nürnberger Maximilian Marterer, der ebenfalls den erfolgreichen Gang durch die Qualifikation absolvierte, spielt zum Auftakt gegen den Kroaten Borna Gojo.

Gute Auftaktlose für Alcaraz und Djokovic

Für die beiden Topfavoriten des Turniers ergaben sich gut lösbare Aufgaben zum Auftakt. Carlos Alcaraz trifft auf den Franzosen Jeremy Chardy, der sich im letzten Jahr mit großen Verletzungsproblemen plagte und nur dank eines Protected Rankings am Start ist. Der siebenfache Wimbledon-Champion Novak Djokovic startet gegen den Argentinier Pedro Cachin, der seine Stärken eher auf der roten Asche haben dürfte. Alcaraz hat in seiner Hälfte den Dänen Holger Rune, auf den der Spanier im Viertelfinale treffen könnte, sowie Daniil Medvedev und den auf Rasen bislang noch schwächelnden Stefanos Tsitsipas. Auf Djokovic könnte im Viertelfinale Andrey Rublev warten, der neben Jannik Sinner und Casper Ruud ebenfalls in seine Hälfte gelost ist.

Zverev, der in der oberen Hälfte gelost ist, startet am Montag, die restlichen deutschen Herren am Dienstag.