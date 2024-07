Wimbledon: Elina Svitolina zu stark für Jule Niemeier

Mit Jule Niemeier ist die vorletzte Deutsche im Einzelfeld in Wimbledon 2024 ausgeschieden. Niemeier verlor gegen Elina Svitolina in zwei Sätzen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 19:24 Uhr

Jule Niemeier kämpfte bis zum letzten Punkt - doch Vorjahres-Halbfinalistin Elina Svitolina erwies sich als zu stark: Die deutsche Hoffnungsträgerin ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die 24 Jahre alte Dortmunderin unterlag der Weltranglisten-21. aus der Ukraine 3:6, 4:6. Svitolina trifft in der dritten Runde auf Ons Jabeur, die in den letzten beiden Jahren in Wimbledon bis ins Endspiel gekommen war.

Ausgeschieden ist mit Jessica Pegula auch schon die Nummer fünf des Turniers. Pegula unterlag der Chinesin Xinyu Wang mit 4:6, 7:6 (7) und 1:6.

Aus deutscher Sicht hat einzig noch Laura Siegemund die Chance auf das Erreichen der dritten Runde. Die Schwäbin fordert noch am Donnerstag die Kasachin Elena Rybakina, Titelträgerin von 2022, heraus. Angelique Kerber, Eva Lys und Tamara Korpatsch waren in der ersten Runde gescheitert.

Niemeier hatte mit einem klaren Zweisatzsieg gegen die gefährliche Schweizerin Viktorija Golubic einen glänzenden Start erwischt, wusste aber, dass es gegen Switolina noch einmal deutlich schwerer werden würde. Die WTA-90., die vor zwei Jahren bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, leistete sich letztlich zu viele vermeidbare Fehler.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen