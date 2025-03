"Wohlfühlzone" ATP Masters-1000-Turniere: Zverev führt Statistik an

Nach seinem Sieg über Jordan Thompson darf sich Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Event in Miami nicht nur über den Achtelfinal-Einzug, sondern auch über die alleinige Führung in einer speziellen Statistik freuen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 06:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat die meisten ATP-Masters-1000-Siege in diesem Jahrzehnt

Mit insgesamt 81 Match-Siegen ist Zverev nun der erfolgreichste Spieler bei ATP-Masters-1000-Events in diesem Jahrzehnt (seit Jahresbeginn 2020). Bis zu seinem Sieg gegen Thompson hatte der Deutsche diese Statistik gemeinsam mit Stefanos Tsitsipas angeführt. Seit 2020 hat der derzeitige Weltranglisten-Zweite vier Titel in der höchsten ATP-Turnier-Kategorie gewonnen. Im Jahr 2021 hatte er in Madrid und Cincinatti triumphiert, im Vorjahr folgten die Titel in Rom und Paris Bercy.

Führende Spieler bei ATP-Masters-1000-Events seit 2020:

Alexander Zverev 81 Stefanos Tsitsipas 80 Daniil Medvedev 78 Jannik Sinner 77 Hubert Hurkacz 69

Gegen den Australier Jordan Thompson konnte sich die deutsche Nummer Eins nach fehlerbehaftetem Start mit 7:5, 6:4 durchsetzen. Nach dem Spiel meinte Zverev, der in Miami nun eine Bilanz von 19:9 aufweist: „Jordan hat es mir definitiv schwer gemacht. Er ist ein erstklassiger Spieler. Wenn man im Rhythmus ist, weiß er, wie er ihn ein wenig brechen kann. Deshalb hat er sich heute extrem gut geschlagen. Ich bin mit meinem Niveau ab 1:4 zufrieden, von den 9 Games danach habe ich nur eines verloren.“

Trotzdem wird sich Zverev wohl mit Fortdauer des Turnieres etwas steigern müssen, um seinen insgesamt fünften ATP-Masters-1000-Turniertitel in diesem Jahrzehnt zu holen. Im Achtelfinale trifft der topgesetzte Deutsche nun auf Arthur Fils, der sich in einem hart umkämpften Match mit zahlreichen Wendungen 7:6 (11), 5:7 und 6:2 gegen Lokalmatador Frances Tiafoe durchsetzte.

