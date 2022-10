WTA 1000 Guadalajara Open: Badosa, Sabalenka und Sakkari spielen um den Einzug ins WTA -Finale

Paula Badosa, Aryna Sabalenka und Maria Sakkari kämpfen beim WTA-Tour-1000-Tennisturnier um den Einzug in das Endspiel 2022. Wer noch dabei ist und Chancen auf die Championships hat.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 16:34 Uhr

© Gettyimages Badosa und Sabalenka als Topgesetzte

Im Westen Mexicos findet vom 17. bis 23. Oktober eines der größten Frauenturniere des Jahres statt. 64 Spielerinnen kämpfen um den Titel und nicht nur um den. Das Draw kann sich sehen lassen. Mit dabei ist auch die auf eins gesetzte Spanierin Paula Badosa, die auf ihren vierten Titel hofft. Dieses Jahr konnte sie den Titel in Sydney gegen Barbora Krejcikova holen. Im Moment ist sie auf Weltrangplatzierung vier zu finden; mit 3934 Punkten kurz hinter Anett Kontaveit (4020 Punkte). Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maria Sakkari und Cori Gauff sind ebenso Teil der Top-5 Gesetzten.

Gauff,Sabalenka & Co.: Entscheidung über WTA-Endspiel Einzug

Genau dort, wo letztes Jahr die WTA-Finals ausgetragen wurden, geht es dieses Jahr um den Einzug in diese. Die Qualifikationsgrenze der WTA-Tour-Championships (31.10-7.11), die dieses Jahr in Fort Worth, Texas, ausgetragen werden, liegt bei 3185 Punkten. Bislang konnten sich nur Iga Swiatek, Ons Jabeur und Jessica Pegula qualifizieren. Die Chance auf einen Platz in das wichtigste Turnier (ausgenommen der Grand-Slam-Turniere) haben noch alle Spielerinnen, die im Race zwischen Coco Gauff und Madison Keys liegen. Machbar ist der Einzug auf jeden Fall für Gauff und Sabalenka, aber auch Maria Sakkari oder Belinda Bencic könnten durch den Ausfall Simona Haleps noch teilnehmen.

https://live-tennis.eu/de/wta-race-weltrangliste

Julia Grabher ausgeschieden

Österreich war bei diesem Turnier nur durch Julia Grabher vertreten. Die Weltranglistensechsundachtzigste verlor im Qualifying am Samstag 2:6, 6:4, 4:6 gegen Kayla Day aus den USA. Sie konnte Anfang Oktober in San Sebastian in Spanien den Titel gegen Aliona Bolsova gewinnen (ITF-Tour). Und auch beim WTA-125er in Bari (Italien), das Mitte September ausgetragen wurde, konnte sie sich gegen Nuria Brancaccio die Trophäe holen.