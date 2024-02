WTA Abu Dhabi: Haddad Maia nimmt Jabeur raus

Im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi sorgte Beatriz Haddad Maia für eine kleine Überraschung und besiegte die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur in zwei Sätzen. Auch Daria Kasatkina schaffte den Sprung ins Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 19:41 Uhr

© Getty Images Mit einer couragierten Leistung besiegte Beatriz Haddad Maia die Weltranglisten-6. Ons Jabeur.

Eine interessante Partie bekamen die Zuschauer zwischen der an Nr. 2 gesetzten Ons Jabeur aus Tunesien und der an Position 6 geführten Brasilianerin Beatriz Haddad Maia zu sehen. Die 29-jährige Jabeur agierte wieder mit ihrem variantenreichen Spiel, während die zwei Jahre jüngere Haddad Maia von Beginn an gute Lösungen fand und oft selbst den Weg ans Netz suchte. Bezeichnend dafür beendete die Weltranglisten-13. den ersten Satz per Volley mit Nachfassen und erzwang beim Matchball mit einem Netzangriff den Fehler zum 6:3, 6:4-Erfolg nach 91 Minuten.

Kasatkina glatt weiter

Im Halbfinale trifft Haddad Maia auf die an Nr. 7 gesetzte Daria Kasatkina. Die 26-jährige Russin dominierte ihre Viertelfinal-Begegnung gegen Sorana Cirstea aus Rumänien von Beginn an und siegte nach 74 Minuten deutlich mit 6:2, 6:0. Für das andere Semifinale hatten sich bereits die topgesetzte Kasachin Elena Rybakina und Liudmila Samsonova als Nr. 8 des Turniers qualifiziert.

