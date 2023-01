WTA Adelaide 2: Krejcikova, Badosa weiter, Azarenka fliegt raus

Barbora Krejcikova hat beim zweiten WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide ein Treffen mit Daria Kasatkina klargemacht. Victoria Azarenka musste dagegen nach einem Marathon ihren Abschied nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 13:58 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova steht in Adelaide im Achtelfinale

Die Saison 2022 ist vor allem zu Beginn für Barbora Krejcikova nicht gut gelaufen, im Herbst ist die French-Open-Siegerin von 2021 dann besser in Schwung gekommen, hat etwa in Ostrava in einem epischen Endspiel Iga Swiatek besiegt. Nun hat Krejcikova beim zweiten WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide einen erfolgreichen Start hingelegt. Die Tschechin gewann gegen Alison Riske-Amritraj mit 6:2 und 7:6 (3).

Vor Turnierbeginn hatten mit Swiatek, Ons Jabeur und Jessica Pegula die drei eigentlich topgesetzten Spielerinnen abgesagt, nun führt Caroline Garcia das Tableau vor Daria Kasatkina an. Gegen eben die muss Krejcikova in Runde zwei ran.

Azarenka verliert gegen Kudermetova

Etwas überraschend konnte sich Amanda Anisimova gegen Liudmilla Samsonova mit 7:5 und 6:3 durchsetzen. Anisimova spielt nun gegen Beatriz Haddad Maia. Bereits am Montag hatte sich Petra Kvitova im Duell zweier Wimbledon-Siegerinnen gegen Elena Rybakina behaupten können.

Ausgeschieden ist dagegen Victoria Azarenka, die sich in einem knapp dreistündigen Marathon Veronika Kudermetova mit 6:2, 6:7 (4) und 4:6 geschlagen geben musste. Kudermetova trifft im Achtelfinale auf ihre russische Landsfrau Ekaterina Alexandrova.

Paula Badosa schließlich gewann die Abendpartie gegen Anett Kontaveit mit 6:4 und 6:3. Dabei gab die Spanierin im ersten Satz bei eigenem Aufschlag nur zwei Punkte ab. Badosa spielt nun gegen Kaia Kanepi.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide 2