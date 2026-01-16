WTA Adelaide: Andreeva und Mboko stürmen ins Finale

Mirra Andreeva und Victoria Mboko haben mit glatten Siegen das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 09:47 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva trifft im Endspiel von Adelaide auf Victoria Mboko

Das vergangene Jahr hat für Mirra Andreeva bekanntlich prächtig begonnen, die junge Russin sackte im ersten Saison-Quartal gleich zwei 1000er-Titel ein. Was Andreeva natürlich sofort in die Riege der Favoritinnen auf die noch größeren Titel eingereiht hat. Alleine: Nach dem Triumph in Indian Wells ging nicht mehr viel, Andreeva verpasste sogar die eigentlich sicher anmutende Qualifikation für die WTA Finals.

Auch Victoria Mboko konnte als Siegerin eines WTA-Tour-1000-Events anschreiben. „Zuhause“ in Montreal war’s, mithin die größte Sensation im gesamten Tennisjahr 2025. Danach folgte auch bei der jungen Kanadierin eine Flaute, ehe es ganz am Ende noch einen zweiten Titel in Hong Kong gab.

Erstes Treffen zwischen Andreeva und Mboko

Nun stehen sich die beiden Teenagerinnen im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide gegenüber. Nach jeweils überzeugenden Siegen in der Vorschlussrunde. Mboko machte mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:1 gegen Kimberly Birrell den Auftakt, Andreeva legte mit 6:3 und 6:2 gegen ihre Doppel-Partnerin Diana Shnaider nach.

Die Ausgangslage ist offen, Erfahrungswerte gibt es keine. Denn so erfolgreich die 18-jährige Andreeva und die von Nathalie Tauziat gecoachte 19-jährige Mboko in der jüngeren Vergangenheit auch waren, ihre Wege bei Turnieren haben sich bis dato nicht gekreuzt.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide

