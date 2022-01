WTA Adelaide: Aryna Sabalenka leidet an Yips“ - und schlägt 18 Doppelfehler

Aryna Sabalenka verlor ihre erste Partie des Jahres beim WTA-500-Turnier in Adelaide in zwei Sätzen. Noch größere Sorgen als die Niederlage dürften der Weltranglistenzweiten aber ihre massiven Probleme mit dem Aufschlag bereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 14:03 Uhr

© Getty Images Sabalenka schlug in ihrem ersten Saisonmatch 18 Doppelfehler

Ein enger erster Satz, ein klarer zweiter - so ließe sich Aryna Sabalenkas 6:7 (6) und 1:6-Niederlage gegen Kaja Juvan in der zweiten Runde des WTA-500-Turniers von Adelaide schnell zusammenfassen. Vermeintlich. Denn bei genauerem Hinsehen verbirgt sich hinter der Auftaktpleite der zunächst mit einer Freilos ausgestatteten 23-Jährigen ein viel größeres Problem: Yips.

Unter Yips versteht man plötzliche auftretende Muskelzuckungen, auch Alexander Zverev oder Sara Errani hatten schon mit diesem Phänomen zu kämpfen - und nun hat es offenbar auch Sabalenka erwischt. In der Begegnung gegen Juvan servierte die Belarussin 18 - teils haarsträubende - Doppelfehler.

Verlief die Partie bis zum Tiebreak noch weitgehend unspektakulär, so beging Sabalenka in der Kurzentscheidung gleich vier Doppelfehler. Nicht deutlich besser wurde es im zweiten Durchgang, als die Weltranglistenzweite in nur vier Aufschlagspielen elf "Dubletten" einstreute.

Gänzlich neu sind die Probleme für Sabalenka allerdings nicht: Nach dem jüngsten Auftritt in Adelaide servierte sie in ihren letzten vier Matches gemäß der offziellen WTA-Angaben 60 Doppelfehler - und das in nur 52 Servicegames (inklusive Tiebreaks). Rund eineinhalb Wochen hat die 23-Jährige noch Zeit, um die Probleme rechtzeitig zum Start der Australian Open am 17. Januar in den Griff zu bekommen.

