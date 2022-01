WTA Adelaide: Aryna Sabalenka und Maria Sakkari bereits out

Die Nummern zwei und drei der Adelaide International 1, Aryna Sabalenka und Maria Sakkari, mussten bereits im Achtelfinale die Segel streichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 11:12 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat ihren Saisonauftakt nicht erfolgreich gestaltet

Missglückter Saisonstart für Aryna Sabalenka: Die Nummer zwei des WTA-Rankings kassierte beim WTA-Tour-500-Event in Adelaide nach einem Freilos in Runde eins eine Auftaktniederlage im Achtelfinale gegen die 21-jährige Slowenin Kaja Juvan. Die an Weltranglisten-Position 100 platzierte Dame aus Ljubljana setzte sich schlussendlich überraschend deutlich mit 7:6 (6), 6:1 gegen die haushohe Favoritin aus Weißrussland durch.

Juvan konnte nach der 1:29 Stunden dauernden Partie ihr Glück kaum fassen: "Ich hatte zu Beginn ein wenig Angst, weil sie so unglaublich ist und so viele Dinge wirklich, wirklich gut macht. Andererseits ist es der Beginn der Saison, es hängt auch ein wenig von der Tagesverfassung ab, und ich habe wirklich daran geglaubt, dass ich es schaffen kann." Juvan trifft im Viertelfinale nun entweder auf Anastasia Gasanova (Russland) oder Miskai Doi (Japan).

Sakkari scheitert an Rogers

Auch die Weltranglisten-Sechste Maria Sakkari hat keinen wirklich guten Anfang in die Saison 2022 hingelegt. Zwar konnte die Griechin ihre Erstrundenpartie gegen die Slowakin Tamara Zidansek in drei Sätzen gewinnen, danach war dann aber gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 6:7 (5), 6:2 und 4:6 Schluss. Für die Nummer 40 der WTA-Rangliste geht es in der Runde der letzten Acht mit Elena Rybakina aus Kasachstan erneut gegen eine Gesetzte.

Die Nummer sieben der Adelaide International 1 besiegte in ihrem Achtelfinale die Tschechin Marie Bouzkova mit 6:3, 6:4. Heute noch im Einsatz ist die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty, die in ihrer ersten Partie der neuen Saison gegen die junge US-Amerikanerin Coco Gauff eröffnen darf.

