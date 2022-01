WTA Adelaide: Ashleigh Barty startet erfolgreich ins neue Jahr

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty gewinnt ihr erstes Match des Jahres beim Hartplatz-Event in Adelaide und steht damit bereits im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 12:38 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty startete mit einem Sieg über Cori Gauf in die Saison 2022

Das der Start in eine neue Tennissaison nicht immer reibungslos vonstatten geht, hatten in den Tagespartien beim Adelaide International 1 bereits Aryna Sabalenka und Maria Sakkari gezeigt. Die Nummern zwei und drei des WTA-Tour-500-Events mussten sich jeweils im Achtelfinale veremintlich schwächeren Kontrahentinnen geschlagen geben. Anders lief die Sache bei der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty, auch wenn sie hart gefordert wurde.

Ash Barty ist auch Titelverteidigerin

So stand die Australierin bei ihrer Saisoneröffnung der jungen US-Amerikanerin Cori Gauff gegenüber. Der 17-Jährigen aus Delray Beach wird gemeinhin einiges für die laufende Saison zugetraut, dementsprechend mit Spannung wurde die stark besetzte Achtelfinal-Partie auch erwartet. Und die Beobachter des Aufeinandertreffens wurden kaum enttäuscht. Insgesamt 2:12 Stunden lang pfefferten sich die beiden Kontrahentinnen die Filzkugeln um die Ohren - teils auf sehr gutem Niveau.

Am Ende blieb die aktuelle Chefin des WTA-Rankings aber die Siegerin: Barty gewann 4:6, 7:5 und 6:1 und bekommt es im Viertelfinale nun mit der Siegerin des Matches Ajla Tomljanovic gegen Sophia Kenin zu tun. Die Lokalmatadorin aus Down under konnte das Turnier bei der ersten und bislang letzten Austragung für sich entscheiden. Damals besiegte sie im Endspiel die Ukrainerin Dayana Yastremska in zwei Durchgängen.

Zum Einzel-Draw in Adelaide