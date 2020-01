WTA Adelaide: Barty zittert sich zum Sieg, Görges weiter

Beim WTA-Turnier in Adelaide hat die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Ebenfalls eine Runde weiter ist Julia Görges.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2020, 07:45 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat 2020 angeschrieben

Barty wird ab kommenden Montag als Nummer eins in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne gehen. Und konnte nach dem frühen Ausscheiden gegen Jennifer Brady in Brisbane ein Erfolgserlebnis dringend gebrauchen. Die Australierin besiegte Anastasia Pavlyuchenkova nach einer Spielzeit von 2:09 Stunden mit 4:6, 6:3 und 7:5. Damit steht Barty als erste Spielerin bereits im Viertelfinale.

Julia Görges konnte ihren Auftakt in Adelaide ebenfalls erfolgreich gestalten. Die deutsche Nummer zwei hatte mit der australischen Wildcard-Inhaberin Priscilla Hon im ersten Satz allerdings einige Probleme, setzte sich aber schließlich mit 7:6 (7) und 6:3 durch. Görges spielt in Runde zwei gegen Belinda Bencic aus der Schweiz, die schon am Montag gegen Daria Kasatkina gewonnen hatte.

Weiter auf der Suche nach der Form früherer Tage ist die US-Open-Siegerin von 2017 Sloane Stephens. Die US-Amerikanerin schied gegen die Qualifikantin Arina Rodionova mit 2:6 und 2:6 sang- und klanglos aus. Marketa Vondrousova, im vergangenen Jahr im Endspiel der French Open, gewann dagegen gegen Tatjana Maria.

