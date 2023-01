WTA Adelaide: Belinda Bencic erreicht Halbfinale

Belinda Bencic (WTA-Nr. 13) hat beim WTA-Turnier in Adelaide das Halbfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 14:22 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic

Bencic schlug Caroline Garcia mit 6:2, 3:6 und 6:4 und trifft nun auf Veronika Kudermetova. Die hatte bei ihrem 4:6, 7:6 (5) und 6:1-Sieg über Danielle Collins fünf Matchbälle abgewehrt.

Das zweite Halbfinale bestreiten Daria Kasatkina (6:3, 7:6 (3) gegen Petra Kvitova) und Paula Badosa (7:6 (5), 7:5 gegen Beatriz Haddad Maia).

Bencic gelang das entscheidende Break im finalen Spiel des Matches zum Sieg. Ohnehin sei es in einem Spiel zweiter starker Aufschlägerinnen entscheidend gewesen, die Aufschläge durchzubringen und auf die wenigen Chancen beim gegnerischen zweiten Service zu warten, konstatierte sie anschließend. "Wir mögen es beide, nah an der Linie zu spielen", sagte sie - es sei letztlich darauf angekommen, wem das in den wichtigen Phasen etwas besser umsetzen konnte.