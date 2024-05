Rom: Laura Siegemund und Maximilian Marterer schaffen Sprung ins Hauptfeld

Laura Siegemund und Maximilian Marterer haben sich in Rom für das Hauptfeld qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 18:14 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht in Rom im Hauptfeld

Laura Siegemund steht beim WTA-1000-Turnier in Rom im Hauptfeld: Die 36-Jährige setzte sich in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegen Julia Riera mit 6:4 und 6:4 durch. Neben Siegemund sind aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria und Angelique Kerber in der Einzel-Konkurrenz dabei. Jule Niemeier hatte bereits in der ersten Qualifikationsrunde glatt gegen Brenda Fruhvirtovaverloren.

Bei den Herren erhalten Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koeper, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier Unterstützung von Maximilian Marterer. Der 28-Jährige siegte im Qualifikationsfinale gegen Richard Gasquet mit 6:3 und 6:4. In der Vorausscheidung war Marterer der einzige deutsche Starter.