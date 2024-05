WTA Rom: Angelique Kerber zieht souverän in die zweite Runde ein

Angelique Kerber hat beim WTA-1000-Turnier in Rom ihren ersten Saisonsieg auf Sand eingefahren. Die Deutsche ließ Lauren Davis am Dienstag keine Chance.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 19:58 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber bestritt ihre Erstrundenpartie in Rom bereits am Dienstag

Angelique Kerber hat beim WTA-1000-Event in Rom souverän die zweite Runde erreicht. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin siegte zum Auftakt des Sandplatzturniers gegen Lauren Davis mit 6:1 und 6:0. Kerber trifft nun auf die an Position 17 gesetzte Veronika Kudermetova.

Kerber, die Davis 2019 in der zweiten Runde von Wimbledon in drei Sätzen unterlegen war, hatte diesmal überhaupt keine Probleme mit der US-Amerikanerin. Die Deutsche ließ in der Grand Stand Arena zu keinem Zeitpunkt des Matches etwas anbrennen und verwertete nach nur etwas mehr als einer Stunde ihren zweiten Matchball.

Auch auf dem Center Court fanden am Dienstag vier Erstrundenspiele statt. Grund zur Freude hatten die italienischen Tennisfans dabei aber nicht, sowohl Martina Trevisan (gegen Yulia Putintseva) als auch Lisa Pigato (gegen Shelby Rogers) verloren in zwei Sätzen.

Unterdessen zeigte Paula Badosa eine ihre stärksten Saisonleistungen und besiegte die 17-jährige Mirra Andreeva mit 6:2 und 6:3. Die US-Open-Finalistin von 2021, Leylah Fernandez, scheiterte zum Auftakt hingegen überraschend klar mit 4:6 und 1:6 an Ana Bogdan.

