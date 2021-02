WTA Adelaide: Belinda Bencic kämpft sich gegen Gauff ins Finale

Belinda Bencic hat sich dank einer mentalen Meisterleistung ins Finale des WTA-Turniers von Adelaide gekämpft. Sie schlug Cori Gauff mit 7:6 (2), 6:7 (4) und 6:2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 12:10 Uhr

Belinda Bencic

Bencic hatte hierbei in Durchgang zwei bereits mit 5:3 geführt, konnte aber bei eigenem Aufschlag einen Matchball nicht nutzen. Auch ein knappes Spiel im Anschluss verlor sie, Gauff schaffte den Satzausgleich. Im dritten Satz schaffte Bencic dann aber direkt zum Auftakt ein Break zu null und zog davon.

"Ich bin so erleichtert", sagte die Weltranglisten-Zwölfte im Anschluss. "Ich wusste zwischenzeitlich nicht mehr, was ich machen sollte." Der vergebene Matchball? "Das ist Tennis, so was passiert jedem mal."

Wieder kein Schweizer Endspiel

Bencic hat damit die Chance auf ihren fünften WTA-Titel, den dritten nach ihrer langen Verletzungszeit, während der sie aus den Top 100 geflogen war. Rückblickend nimmt sie die Auszeit aber nicht mehr grollend wahr, "vor der Verletzung habe ich alles für selbstverständlich genommen, jetzt bin ich dankbarer", sagte sie.

Im Finale von Adelaide trifft Bencic auf French-Open-Siegerin Iga Swiatek, die zuvor gegen Jil Teichmann mit 6:3, 6:2 gewonnen hatte. Swiatek verhinderte damit das erste rein Schweizer Endspiel auf WTA-Eben überhaupt.