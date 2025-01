WTA Adelaide: Jasmine Paolini und Mirra Andreeva sagen ab

Jasmine Paolini und Mirra Andreeva verzichten kurzfristig auf die Teilnahme beim WTA-500-Turnier in Adelaide und werden erst wieder beim Major in Melbourne auf die Tour zurückkehren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 06:14 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini und Mirra Andreeva verzichten zur Regeneration für Melbourne kurzfristig auf das Turnier in Adelaide.

Das WTA-500er-Turnier in Adeldaide muss mit der Italienerin Jasmine Paolini und Mirra Adreeeva aus Russland die Absage zweier Top-Spielerinnen hinnehmen und bekommt wie viele andere Events die Auswirkungen mit dem Termin direkt vor einem Grand-Slam-Turnier zu spüren.

Noch vor der Auslosung sagte Jasmine Paolini ihren Start in der Hauptstadt von Südaustralien ab. Die Italienerin repräsentierte in der letzten Woche in Sydney ihr Heimatland beim United Cup. Nach Siegen gegen die Schweiz und Frankreich unterlag sie im Viertelfinale der Tschechin Linda Noskova, was auch das Aus für ihr Team bedeutete.

Mit starken Resultaten wie unter anderem mit der Finalteilnahme beim Wimbledon-Turnier und dem Masters-Titel in Peking spielte sich die 29-jährige in der letzten Spielzeit in die Top 10 im Einzel und krönte sich mit ihrer Doppel-Partnerin Sara Errani mit olympischem Gold.

Im olympischen Doppel-Finale unterlegen war ihr Mirra Andreeva mit ihrer Landsfrau Diana Shnaider. Die 17-jährige startete blendend in die Saison und schaffte beim WTA-500-Turnier in Brisbane den Einzug ins Halbfinale, in dem sie sich erst der Weltranglistenersten und späteren Turniersiegerin Aryna Sabalenka geschlagen geben musste. Im Doppel triumphierte sie diesmal sogar mit ihrer Partnerin von Olympia. Auch auf die Newcomerin, die sich mit dem Abschneiden in Queensland auf ihr neues Karrierehoch mit Platz 15 hochspielte, muss das Publikum in Adelaide in diesem Jahr verzichten. Als Ersatz rückt mit Maria Sakkari aus Griechenland immerhin eine ehemalige Weltranglisten-3. als Lucky Loserin nach, die aber als aktuelle Nr. 32 im Ranking noch weit von ihrer Bestform entfernt ist.

Angeführt wird das Turnier in Adelaide von den US-Amerikanerinnen Jessica Pegula, die ihr Comeback nach Verletzung geben wird, und Emma Navarro.

Hier das Einzel-Tableau aus Adelaide