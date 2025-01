WTA Adelaide: Pegula bleibt auf Kurs, Keys fertigt Kasatkina ab

Turnierfavoritin Jessica Pegula steuert beim WTA-500-Event in Adelaide weiterhin dem Turniersieg entgegen. Ansonsten hatte der Donnerstag einige Überraschungen zu bieten

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 13:55 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula erreichte in Adelaide das Halbfinale

Die Weltranglistensiebte Jessica Pegula hat beim WTA-500-Turnier von Adelaide das Halbfinale erreicht. Die topgesetzte US-Amerikanerin profitierte im Viertelfinale beim Stand von 6:4 und 2:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Landsfrau Ashlyn Krueger.

In der Vorschlussrunde bekommt es Pegula nun mit Yulia Putintseva zu tun. Die Kasachin setzte sich am Donnerstag in einer engen Partie gegen die an Position sechs gesetzte Diana Shnaider mit 7:6 (3), 6:7 (9) und 6:4 durch.

Yastremska scheitert in Hobart

Für eine kleine Überraschung sorgte indes Madison Keys. Die 29-Jährige, die in der Runde der letzten 16 bereits Titelverteidigerin Jelena Ostapenko ausgeschaltet hatte, fertigte Daria Kasatkina mit 6:1 und 6:3 ab. Nach dem Sieg über die Nummer drei des Turniers trifft Keys auf Liudmila Samsonova, die gegen die Weltranglistenachte Emma Navarro mit 6:4 und 6:4 gewann.

Einige Überraschungen gab es am Donnerstag auch beim WTA-250-Turnier in Hobart. Die topgesetzte Dayana Yastremska unterlag McCartney Kessler mit 5:7 und 4:6, die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin verlor gegen Maya Joint mit 3:6 und 1:6. Favoritin auf den Turniersieg ist nun die Belgierin Elise Mertens.

