WTA Adelaide: Swiatek, Gauff erreichen Halbfinale

French-Open-Siegerin Iga Swiatek und Youngster Cori Gauff haben das Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2021, 12:24 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste am Donnerstag nicht lange schuften

Swiatek musste in ihrem Viertelfinale nur Kurzarbeite verrichten: Danielle Collins, die zuvor Titelverteidigerin Ashleigh Barty sicher in zwei Sätzen besiegt hatte, konnte beim Stand von 6:2 und 3:0 für Swiatek nicht mehr weiterspielen. Die Polin, die im Herbst 2020 in Roland Garros ihren größten und bisher einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour feiern konnte, trifft in der Vorschlussrunde auf Jil Teichmann. Die Schweizerin wehrte gegen Anastasija Sevastova zwei Matchbälle ab, siegte mit 6:4, 6:7 (8) und 7:5.

Ebenfalls im Halbfinale steht Cori Gauff. Die erst 16 Jahre alte US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Shelby Rogers mit 2:6, 6:4 und 6:4. Gauff , die sich ihren Platz im Hauptfeld über die Qualifikation erkämpfen musste, spielt nun gegen Belinda Bencic aus der Schweiz, die gegen die Australierin Storm Sanders mit 6:2 und 6:4 gewann.

