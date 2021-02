WTA Adelaide: Swiatek mühelos, Gauff mit Problemen in Runde zwei

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide haben French-Open-Siegerin Iga Swiatek und US-Teenagerin Cori Gauff die zweite Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2021, 07:49 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist in Adelaide erfolgreich gestartet

Ein Turnier geht noch im nun doch längeren australischen Sommer - und das wird in Adelaide ausgetragen. Dort, wo sich die drei besten der WTA-Weltrangliste plus Serena Williams auch schon in Quarantäne begeben durften. Was keiner der Beteiligten geschadet hat: Serena besiegte im Viertelfinale der Australian Open Simona Halep, unterlag danach der späteren Turniersiegerin Naomi Osaka. Halep und Osaka waren ebenfalls in Adelaide stationiert.

Zurückgekehrt ist nach Ende des ersten Majors des Jahres allerdings nur Ashleigh Barty. Die immer noch Weltranglisten-Erste führt das Feld beim WTA-Tour-500-Event an, gefolgt von Belinda Bencic aus der Schweiz. Bartys erste Aufgabe nach einem Freilos wird schon ein echter Prüfstein, Danielle Collins aus den USA wartet in Runde zwei.

Iga Swiatek dagegen musste an Position fünf gesetzt schon in Runde eins ran, besiegte die US-Amerikanerin Madison Brengle sicher mit 6:3 und 6:4. Härter zu kämpfen hatte dagegen Cori Gauff, die sich wie ihre Gegnerin Jasmine Paolini über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte. Gauff ließ im zweiten Satz einen Matchball ungenutzt, gewann schließlich mit 6:4, 6:7 (4) und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide