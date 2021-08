WTA: Anett Kontaveit holt sich Titel in Cleveland

Die an zwei gesetzte Estin Anett Kontaveit sicherte sich beim WTA-Tour-250-Event in Cleveland ihren zweiten vollwertigen Titel auf der Damentour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 22:07 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit holt sich in Cleveland ihren zweiten Karrieretitel

Diesmal durfte Anett Kontaveit ihr Finale auch wirklich spielen, eine Selbstverständlichkeit möchte man meinen - aber eben nicht in Zeiten von COVID. Denn zu Beginn des Jahres stand die Estin bei der Grampians Trophy in Melbourne, einem WTA-Tour-500-Event auf Hartplatz, im Endspiel, konnte dieses jedoch wegen Verzögerungen des Spielplans, aufgrund einer COVID-Infektion in einem der Spielerhotels, nicht mehr in Angriff nehmen. Kontaveit und Ann Li, die zweite Finalistin bekamen daraufhin nur das Preisgeld und die Punkte für den Finaleinzug zugesprochen.

Beim Turnier „Tennis in the Land“, einer 250er-Veranstaltung in Cleveland, Ohio, hat es für Kontaveit aber nun geklappt. Nicht nur mit dem Finale, sondern gleich mit dem Turniersieg. Die aktuell Weltranglisten-30. setzte sich, an Nummer zwei gesetzt, gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu nach 1:55 Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 6:4 durch. Es ist damit der zweite Turniererfolg für die 25-Jährige aus Tallinn. Begu hingegen muss weiterhin auf ihren fünften Titel auf der WTA-Tour warten. Ihr letzter voller Erfolg datiert aus dem Jahr 2017 bei ihrem Heimturnier in Bukarest.

Auch in Chicago wird Samstag noch ein WTA-Tour-Finale ausgetragen. Dort fordert die Französin Alize Cornet die an Nummer eins gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina.

