WTA: Anett Kontaveit im Bann des Rallye-Weltmeisters

Besondere Erfahrung für die Nummer zwei der Tenniswelt: Anett Kontaveit durfte mit Rallye-Weltmeister Ott Tänak in Estland eine Runde drehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2022, 14:32 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit bleibt dann doch lieber beim Tennis

Ein bisschen Angst habe sie schon, so Anett Kontaveit, bevor sie in das von Rallye-Weltmeister Ott Tänak gesteuerte Fahrzeug eingestiegen ist. Aber sie sei auch voller Vorfreude. Schließlich kenne sie ihren Landsmann Tänak schon eine ganze Weile. Und die Idee, dass sie die Rolle der Beifahrerin gebe, stünde schon länger im Raum. „Aber ich habe immer wieder eine Ausrede gefunden“, sagte Kontaveit im estischen Tartu.

Tatsächlich beschränkte sich der Beitrag der Weltranglisten-Zweiten dann aber darauf, nicht die gesamte Fahrt durch die Wälder mit Schreckensschreien zu begleiten. Das schaffte Kontaveit, worauf die 26-Jährige mit Stolz verwies. Sie bleibe aber lieber bei ihrer Profession und überlasse das Rennfahren denjenigen, die darin nachweislich eine Meisterschaft besäßen. So wie Ott Tänak eben, der sich 2019 zum Weltmeister kürte.

Auf der WTA-Tour lief es für Kontaveit zuletzt nicht mehr ganz so rund: Zwar konnte sie in diesem Jahr schon den Titel in St. Petersburg holen und gleich darauf das Endspiel in Doha erreichen, die Sandplatz-Saison fiel aber sehr dürftig aus - einer Corona-Infektion geschuldet. Und zuletzt in Wimbledon wurde Kontaveit bereits in Runde zwei sehr unsanft von Jule Niemeier aus dem Turnier verabschiedet.