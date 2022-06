WTA: Anett Kontaveit nach Corona-Erkrankung immer noch nicht fit

Anett Kontaveit hat ihren Start beim WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne kommende Woche abgesagt. Die Weltranglisten-Zweite fühlt sich nach ihrer Corona-Erkrankung immer noch nicht fit für den Wettkampfbetrieb.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2022, 16:44 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit wird frühestens in Wimbledon wieder aufschlagen

Anett Kontaveit, augenblicklich die Nummer zwei der WTA-Weltrangliste, wird kommende Woche nicht in Eastbourne aufschlagen. Die 26-Jährige Estin leidet nach wie vor unter den Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung. Sie fühle sich nach wie vor nicht gut auf dem Court und wolle kein Risiko eingehen, so Kontaveit. Sie wolle dann zurückkommen, wenn sie wieder bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit stehe.

Ob das schon in Wimbledon der Fall sein wird? Auf die Weltrangliste würde ein Nichantreten von Anett Kontaveit keine oder nur sehr kleine Auswirkungen haben. Denn die WTA hat wie die ATP verfügt, in Wimbledon wegen des Ausschlusses der russischen und belarussichen Spielerinnen keine Punkte zu vergeben. Und: Kontaveit fallen auch keine Punkte aus der Wertung. Im vergangenen Jahr war sie in Runde eins an Marketa Vondrousova gescheitert.

Die jüngere Vergangenheit ist für Kontaveit, unabhängig von der Trennung von Coach Dmitry Tursunov, nicht nach Wunsch verlaufen. Wohl aufgrund der nicht komplett überstandenen Corona-Erkrankung. Bei den French Open verlor sie ihr erstes Match gegen Ajla Tomljanovic ebenso wie davor jenes in Rom gegen Petra Martic.