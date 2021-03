WTA: Angelique Kerber in Doha ausgeschieden

Angelique Kerber ist in der zweiten Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Doha ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag Anett Kontaveit mit 1:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2021, 13:49 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber ist in Doha ausgeschieden

Kontaveit hatte schon in Runde eins gezeigt, dass sie in Bestform nach Doha gereist war: Da schlug die Estin nämlich Jennifer Brady glatt in zwei Sätzen. Brady hatte zuvor bei den Australian Open in Melbourne das Endspiel erreicht. Kerber wiederum bezwang in Doha zunächst die Türkin Cagla Buyukakcay mit 6:4 und 6:2.

Die Partie zwischen Kerber und Kontaveit dauerte lediglich 56 Minuten. Die Deutsche konnte sich dabei lediglich einen Breakball erarbeiten, den sie zu Beginn des zweiten Satzes immerhin nutzte. Kontaveit auf der anderen Seite nahm ihrer Gegnerin gleich viermal den Aufschlag ab.

Kontaveit trifft im Viertelfinale damit entweder auf Petra Kvitova oder Anastasia Pavlyuchenkova. Als Turnierfavoritin ist Elina Svitolina gestartet, die am heutigen Mittwoch ihr erstes Match gegen Misaki Doi bestreitet.