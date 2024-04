WTA: Antritt von Simona Halep in Rouen höchstwahrscheinlich

In der selben Woche, in der der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart stattfindet, wird Simona Halep wohl per Wildcard im französischen Rouen starten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 20:28 Uhr

© Getty Images Simona Halep wird höchstwahrscheinlich beim Sandplatz-Event in Rouen antreten können

Simona Halep ist wieder auf der WTA-Tour zurück und das ist auch gut so. Die Rumänin deren Dopingsperre vom CAS (Internationaler Sportgerichtshof) von vier Jahre auf neun Monate verkürzt wurde, versucht auf der großen Damentour wieder Fuß zu fassen. Ihr Comeback beim 1000er-Event in Miami wurde zwar von der Spanierin Paula Badosa vereitelt, die Ex-Weltranglisten-Erste war aber von ihrer gezeigten Leistung durchaus angetan.

Wie geht es nun weiter für die Dame aus Constanta? Für die Billie-Jean-King-Cup-Qaulifiers, die vom 12. bis 13. April über die Bühne gehen werden, hat Halep ihren rumänischen Kolleginnen bereits eine Absage erteilt - sie fühle sich noch nicht fit genug für einen kompletten Länderkampf. Die Woche darauf werden mit dem Porsche Tennis Grand Prix und dem ATP-Tour-250-Turnier in Rouen zwei Hallen-Sandplatz-Turniere abgehalten - Halep wird aller Voraussicht nach in Frankreich an den Start gehen.

Wohl keine Chance auf Wildcard in Stuttgart

Die Entscheidung wäre jedenfalls die weit bessere, kann sie bei dem Turnier in der Normandie doch fast mit hunderprozentiger Sicherheit mit einer Wildcard rechnen, was beim höher dotierten Event in Stuttgart eher nicht der Fall sein dürfte. Mit Angelique Kerber und Emma Raducanu warten bereits zwei Vertragspartner von Porsche auf die beliebten Freikarten. Und mit einer halbwegs anständigen Vorstellung in Nordfrankreich würde sie sich vermutlich deutich in die Top 400 spielen können, womit auch das Minimalziel für einen Antritt bei den Olympischen Spielen in Paris erreicht wäre.

Aktuell handelt es sich natürlich noch um Spekulationen - die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge auch so eintreffen, wie oben beschrieben, ist jedoch sehr hoch. Die weitere Zukunft der zweifachen Grand-Slam-Championesse wird man abwarten müssen.