WTA: Aryna Sabalenka ist die Spielerin des Jahres 2024!

Aryna Sabalenka wurde für ihre starken Leistungen in der abgelaufenen Saison zur Spielerin des Jahres gewählt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 20:13 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann 2024 unter anderem die Australian Open und US Open

Titel bei den Australian Open, Titel bei den US Open, Weltranglistenplatz eins am Jahresende. Dass Aryna Sabalenka von internationalen Medienvertretern zur Spielerin des Jahres 2024 gewählt wurde, ist nicht wirklich überraschend. Und doch ist die Auszeichnung für die 26-Jährige eine besondere, wurde ihr diese Ehre doch zum ersten Mal in ihrer Karriere zuteil.

Neben Sabalenka, die in der abgelaufenen Saison auch in Cincinnati und Wuhan triumphierte, durften sich am Montag einige weitere Spielerinnen freuen. Im Doppel heimsten Jasmine Paolini und Sara Errani, die für Italien bei den Olympischen Spielen Gold geholt hatten, den Award als beste Paarung ein.

Badosa mit dem besten Comeback

Während die US-Amerikanerin Emma Navarro die meistverbesserte Spielerin des Jahres war, wurde Lulu Sun zur Newcomerin der vergangenen Spielzeit gekürt. Die 23-jährige Neuseeländerin verbesserte sich innerhalb eines Jahres um fast 180 Plätze auf Weltranglistenposition 40.

Das beste Comeback legte indes Paula Badosa hin. Die verletzungsanfällige Spanierin zeigte insbesondere in der zweiten Jahreshälfte starke Leistungen und holte beim WTA-500-Turnier in Washington sogar den Titel.