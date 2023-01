WTA Auckland: Dritter Titel - Cori Gauff wird ihrer Favoritinnenrolle gerecht

Cori Gauff hat das WTA-Tour-250-Turnier in Auckland gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte im Endspiel Rebeka Masarova mit 6:1 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 10:41 Uhr

© Getty Images Cori Gauff mit ihrer dritten Siegertrophäe im Einzel

Natürlich spielte der Regen auch am letzten Tag des WTA-Tour-250-Turniers in Auckland eine Rolle. Aber Cori Gauff, als Nummer eins in das Event gestartet, ließ sich dadurch auch am Sonntag nicht aus der Ruhe bringen. Gauff gewann das Endspiel beim neuseeländischen Traditionsturnier gegen Rebeka Masarova mit 6:1 und 6:1.

Auf ihrem Weg zum dritten Titel nach Linz 2019 und Parma 2021 gab Gauff übrigens keinen einzigen Satz ab. Und das, obwohl aufgrund der schwierigen äußeren Umstände auch in der Halle gespielt werden musste. Das Endspiel gegen Masarova nahm insgesamt 75 Minuten Spielzeit in Anspruch.