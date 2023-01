WTA Auckland: Favoritin Cori Gauff startet gegen Tatjana Maria

Cori Gauff geht als Nummer eins in das WTA-Tour-250-Event in Auckland. Die US-Amerikanerin bekommt es zum Auftakt mit Tatjana Maria zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 14:44 Uhr

© Getty Images Cori Gauff ist in Auckland an Nummer eins gesetzt

Cori Gauff hat sich in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen eher selten auf dem Tennisplatz gezeigt, man darf aber getrost davon ausgehen, dass die US-Amerikanerin die Vorbereitung auf die neue Spielzeit nicht schleifen hat lassen. Gauff wird ihre 2023er-Kampagne in Auckland, Neuseeland, beginnen, und dort als Nummer eins starten. Die erste Gegnerin hat es gleich in sich: Tatjana Maria, die Wimbledon-Halbfinalistin aus dem vergangenen Jahr.

An Position zwei ist ebenfalls eine US-Amerikanerin gelistet, Sloane Stephens nämlich. Von der US-Open-Siegerin von 2017 sieht man generell eher weniger Trainingsbilder, immerhin hat sich auf Stephens´ Coaching-Position etwas getan: Francisco Roig, jahrelang im Team von Rafael Nadal, darf sich nun also auf der WTA-Tour versuchen. Stephens spielt in Runde eins gegen Rebeka Masarova, eine gebürtige Schweizerin, die für Spanien antritt.

Raducanu gegen Frühvirtova

Als Nummer drei geht Lelyah Fernandez ins Rennen, die Kanadierin eröffnet gegen Brenda Frühvirtova. Und könnte in Runde zwei auf Julia Grabher treffen. So die Österreicherin gegen Tereza Martincova gewinnen sollte.

Spannend könnte das Treffen zwischen Emma Raducanu und Linda Frühvirtova, der älteren der beiden sehr jungen tschechischen Schwestern werden. Und auch Venus Williams ist am Start. Sie beginnt gegen ihre Landsfrau Katie Volynets.

