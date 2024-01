WTA Auckland: Gauff erfolgreich, Wozniacki unterliegt Svitolina

Coco Gauff siegte in ihrem ersten Match des neuen Jahres beim WTA-Turnier der Kategorie 250 in Auckland 6:4, 6:2 gegenClaire Liu. Caroline Wozniacki unterlag Elina Svitolina 4:6, 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 07:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff startet in Auckland in die neue Tennissaison.

Schnell ging Coco Gauff gegen Claire Liu mit 4:0 in Führung, spielte den ersten Satz anschließend jedoch nicht mit der notwendigen Konsequenz zu Ende. Gleich doppelt gab die US-Open-Siegerin ihr Aufschlagspiel ab, profitierte dann jedoch vom erneuten Aufschlagverlust ihrer Gegnerin im letzten Spiel des Startdurchgangs. Im zweiten Satz wurde die Nummer drei der Tenniswelt dann stabiler und gab kein Aufschlagspiel mehr her.

So siegte Gauff nach 83 Minuten gegen ihre Landsfrau und trifft in der zweiten Runde des neusseländischen WTA-Turniers auf Qualifikantin Brenda Fruhvirtova, die sich gegen Anna Blinkova 7:5, 6:4 durchsetzen konnte.

Elina Svitolina bezwingt caroline Wozniacki

Elina Svitolina besiegte in 1:44 Stunde Caroline Wozniacki 6:4, 6:3. Svitolina gab zum Großteil der Partie den Ton an und lag die meiste Zeit des Matches in Führung. Beide Spielerinnen hatten in fast jedem Aufschlagspiel Breakchancen, aus denen die Ukrainerin mehr Nutzen ziehen konnte. In der zweiten Runde wartet nun die Siegerin der Partie Emma Raducanu gegen Gabriela Ruse.

