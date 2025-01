WTA Auckland: Naomi Osaka erreicht erstes Halbfinale seit 2022

Naomi Osaka ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Hailey Baptiste in das Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Auckland eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 08:14 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka bleibt in Auckland auf einem guten Weg

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Naomi Osaka bei einem WTA-Turnier die Vorschlussrunde (oder mehr) erreicht hat. Zuletzt war dies 2022 in Miami der Fall. Dort stand Osaka sogar im Endspiel, das sie aber gegen Iga Swiatek verlor. Nach dem 6:7 (2), 6:1 und 6:2 gegen Hailey Baptiste ist es in Auckland nun aber wieder soweit - zumindest die letzten vier hat die viermalige Major-Siegerin schon erreicht.

“Ich glaube, dass ich während des letzten Jahres sehr viel Arbeit investiert habe”, erklärte Osaka nach ihrem Erfolg. “Und obwohl man das nicht an den Resultaten gesehen hat, versuche ich es dennoch so intensiv wie möglich und schaue mal. wo mich das hin bringt.”

Auf ihre Gegnerin im Halbfinale von Auckland muss Naomi Osaka noch warten. Die wird in der Begegnung zwischen Katie Volynets und Alicia Parks ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland