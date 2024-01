WTA: Australian-Open-Halbfinalistin Dayana Yastremska kommt nach Linz

Turnierdirektorin Sandra Reichel hat noch eine Last-Minute-Wildcard an eine absolute Weltklasse-Spielerinnen vergeben: Dayana Yastremska, Sensations-Halbfinalistin bei den Australian Open, verstärkt das Teilnehmerinnenfeld des Upper Austria Ladies Linz!

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 16:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dayana Yastremska hat in Melbourne groß aufgespielt

Die 23-jährige Ukrainerin, die sich in Melbourne aus der Qualifikation bis ins Semifinale gespielt hat, erhält eine Wildcard von Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Ich hoffe, dass ich meine gute Energie und meine gute Form aus Australien mit nach Oberösterreich nehmen kann! Ich würde sehr gerne um den Titel in Linz mitspielen", sagt die Sensationsfrau aus Odessa, die bereits 2020 und 2021 in Oberösterreich aufgeschlagen hat. „Ich freue mich auf die Rückkehr nach Linz. Ich erinnere mich, dass dieses Turnier etwas Besonderes ist. Es hat eine große Geschichte und eine sehr charmante Atmosphäre. Es ist toll, dass es ein Upgrade erhalten hat, und ich freue mich, bei der ersten Auflage als WTA-500er-Turnier mit dabei zu sein.“



Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte sie auf dem Weg ins Halbfinale unter anderem Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova (Tschechien), die zweifache Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka und Iga-Swiatek-Bezwingerin Linda Noskova (Tschechien) besiegt. In der Vorschlussrunde musste sie sich dem chinesischen Jungstar Qinwen Zheng geschlagen geben (4:6, 4:6). „Dayana ist eine Spielerin, die schon immer ein riesiges Potenzial hatte und schon im Teenager-Alter als 19-Jährige bis auf Weltranglistenplatz 21 geklettert ist. Ich glaube, dass sie jetzt ihren endgültigen Durchbruch in die Weltspitze schafft. Sie spielt ein äußert rasantes, emotionales Tennis und ist außerdem eine charismatische Persönlichkeit“, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Ich freue mich, dass wir sie direkt nach ihrem Coup bei den Australian Open bei uns in Linz präsentieren können.“