WTA Bad Homburg: Auch Mirra Andreeva kommt in den Kurpark!

Mit Mirra Andreeeva wird eine weitere Top-Ten-Spielerin beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 12:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mirra Andreeva schlägt in Bad Homburg auf

Das Teilnehmerfeld bei den Bad Homburg Open erhält prominenten Zuwachs: Wie die Veranstalter des WTA-500-Events am Freitag bekanntgaben, wird auch die aktuelle Weltranglistensiebte Mirra Andreeva im Kurpark aufschlagen. Das Rasenturnier findet vom 21. bis 28. Juni statt.

“Die Bad Homburg Opern zu spielen, ist die perfekte Vorbereitung für Wimbledon. Letztes Jahr habe ich hier die spezielle Atmosphäre, die vollen Tribünen und die Stimmung durch das tennisbegeisterte Publikum genossen”, wurde Andreeva auf der Turnier-Website zitiert. 2024 scheiterte die Russin in Runde eins an Dayana Yastremska.

In diesem Jahr soll für Andreeva in Bad Homburg alles anders werden. Die Voraussetzungen dafür scheinen jedenfalls gegeben: Die 18-Jährige spielt bislang eine überragende Saison und konnte die beiden WTA-1000-Turniere in Dubai und Indian Wells für sich entscheiden. Im Race to Riad liegt Andreeva auf Rang drei.

Neben Andreeva werden in Bad Homburg aus den aktuellen Top Ten Iga Swiatek, Jasmine Paolini und Paula Badosa an den Start gehen. Das Event im Kurpark dient als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das nur zwei Tage nach dem Endspiel in Bad Homburg beginnt.