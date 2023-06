WTA Bad Homburg: Iga Swiatek gewinnt gegen Tatjana Maria

Iga Swiatek hatte nur im ersten Satz phasenweise Probleme gegen Tatjana Maria und siegte am Ende deutlich 5:7, 6:2, 6:0.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 21:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek siegte am Ende deutlich gegen Tatjana Maria.

Für Tatjana Maria standen die Vorzeichen bereits vor dem Match gegen Iga Swiatek nicht gut: nach ihrer Finalteilnahme beim WTA-Challenger im italienischen Gaiba stand bereits keine 24 Stunden später die Erstrundenpartie beim WTA-Event in Bad Homburg an. So ging es für sie vom Flughafen direkt auf den Center Court.

Gleich zu Beginn gab Tatjana Maria ihren Aufschlag ab und brachte die Weltranglistenerste in Führung. Auch im zweiten Aufschlagspiel Marias gab es schnell weitere Breakbälle für die Polin, die Maria jedoch abwehren konnte. Tatjana Maria nahm nun nicht nur am Match teil, sondern kämpfte sich zurück und konnte sogar den ersten Breakball zum 4:4 nutzen.

Swiatek, die nach den French Open ihr erstes Rasenmatch des Jahres spielte, wirkte zunehmend ratlos, wie sie mit dem Slice von Maria umgehen sollte und verlor so am Ende des ersten Satzes ein weiteres Aufschlagspiel zum 5:7. Eine Wendung, die sicherlich nicht viele Zuschauer erwartet haten.

Tatjana Maria anschließend chancenlos

Gleiches Bild in Satz zwei: sofortiges Break Swiatek und dieses Mal keine Antwort von der aktuellen deutschen Nummer Eins. 6:2 lautete es am Ende und so musste der dritte Satz für eine Entscheidung herhalten, der wieder das Break zu Satzbeginn für Swiatek brachte. Tatjana Maria waren die Strapazen der letzten Stunden nun deutlich anzumerken und kam nicht mehr zu Breakbällen. Eine Unterbrechung des Matches durch die einsetzende Dunkelheit verhinderte ein schneller dritter Satz. 0:6 lautete das Ergebnis nach 1:53 Stunde, da Swiatek auch im dritten Satz konzentriert und fehlerfrei auftrat.

Damit sind alle vier deutschen Teilnehmerinnen in der ersten Runde ausgeschieden. Neben Maria scheiterten auch Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam und Lena Papadakis, die als Lucky Loserin nachrückte, zum Auftakt.