WTA Madrid: Iga Świątek nach Sieg über Madison Keys erste Finalistin

Iga Swiatek ist mit einem souveränen 6:1 und 6:3 gegen Madison Keys in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2024, 17:41 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat in Madrid das Endspiel erreicht

Zu Beginn des zweiten Satzes im Halbfinale des WTA-Masters-1000-Turniers in Madrid griff Madison Keys noch einmal zum äußersten Mittel - und legte das langärmlige Oberteil ab. Aber auch der Kälteschock brachte keinen Umschwung mehr zugunsten der US-Amerikanerin. Zu sicher und gleichzeitig druckvoll agierte Swiatek, die mit 6:1 und 6:3 souverän ins Endspiel einzog. Und das mit durchgehend langen Ärmeln.

Im Finale, das am Samstag ausgetragen wird, trifft Swiatek entweder auf Elena Rybakina oder Aryna Sabalenka. Die beiden treffen heute im letzten Match des Tages auf Manolo Santana aufeinander. Gegen Sabalenka hat Swiatek im vergangenen Jahr schon das Finale in der Caja Magica bestritten - und in drei Sätzen verloren.

Für Madison Keys ist dennoch ein gutes Turnier zu Ende gegangen. Immerhin hat Keys auf dem Weg in die Vorschlussrunde die höher eingeschätzten Coco Gauff und Ons Jabeur besiegt.

