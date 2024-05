Nächste Runde in der Giorgi-Posse: Ihre Anwälte melden sich

Ohne einen Ballwechsel in den letzten Wochen auf der WTA-Tour gespielt zu haben, bestimmt Camila Giorgi aktuell die Schlagzeilen. Jetzt haben ihre Anwälte mitgeteilt, dass in ihre vermeintliche Flucht bald Bewegung kommen wird und Giorgi nach Italien zurückkehren will.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 06:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Es kommt Bewegung in den Fall Camila Giorgi. Nach vielen Spekulationen hat sich nun ihr Anwalt zu Wort gemeldet. Carmelo Nicotra erklärte, dass es Probleme mit der Steuerbehörde gebe, die ehemalige Spielerin aber von der Staatsanwaltschaft freigesprochen wurde. Von einer Flucht könne keine Rede sein.

Der Rücktritt ist wohl überlegt

Wörtlich verkündete der Jurist in einer Mitteilung: "Es bestand nie die Absicht, sich den Ermittlungen oder der Verantwortung zu entziehen. Camila wird bald nach Italien zurückkehren. Die Abreise aus der Residenz in Calenzano ist vorübergehend und auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie sowie den Wunsch zurückzuführen, eine Pause zum Nachdenken einzulegen."

Nach der Darstellung des Anwalts ist er Rüchzug Giorgis vom Tennis auch keine Kurzschlusshandlung, sondern ein gut überlegte Etnschluss der Italinerin: „Es handelt sich tatsächlich um eine Entscheidung, die seit mehreren Monaten gereift ist. Da Camila während Corona über eine allmähliche Entschleunigung in ihrem Leben nachdachte, fiel es ihr schwer, mit dem neuerlichen Wettkampf-Stress zurechtzukommen.“