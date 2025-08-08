WTA Montreal: Sensationell! Victoria Mboko gewinnt Endspiel gegen Naomi Osaka

Victoria Mboko hat mit einem 2:6, 6:4 und 6:1 gegen Naomi Osaka sensationell das WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 04:40 Uhr

© Getty Images Die fantastische Victoria Mboko in Montreal

Naomi Osaka wird sich über ihren Erfolg beim WTA-Tour-125-Turnier in St. Malo vor ein paar Monaten sicherlich gefreut haben. Es war der erste Titel auf Sand für di Japanerin, aber eben in einer Kategorie, mit der sich Osaka normalerweise nicht abgibt. Und so darf man also mit einigem Recht behaupten, dass das letzte „richtige“ Championat von Osaka von den Australian Open 2021 her datiert.

Und dabei wird es bis auf weiteres auch bleiben. Denn die 18-jährige Victoria Mboko krönte ihren Sensationslauf in Montreal mit einem 2:6, 6:4 und 6:1 und holte den ersten Titel auf WTA-Ebene überhaupt.

Im ersten Satz schlug Osaka ihre um neun Jahre jüngere Gegnerin mit deren eigen Waffen. Das heißt: Osaka bekämpfte Feuer mit Feuer, hielt Mboko in Bewegung, schlug sehr gut auf. Und sicherte sich den Eröffnungsakt mit 6:2. Nichts Neues für Victoria Mboko, die ja auch im Halbfinale gegen Elena Rybakina mit einem 1:6 angefangen hatte.

So weit, so gewohnt.

Mboko legt im zweiten und dritten Satz vor

Ärgerlich für Mboko war dann aber, dass sie zu Beginn des zweiten Satzes gleich zwei Mal ein Break umgehend wieder aus der Hand gab. Allerdings hatte Naomi Osaka in dieser Phase auch den Faden verloren - Mboko zog mit zwei weiteren Breaks auf 5:2 davon. Osaka schaffte zwar noch einmal ein kleines Comeback. Aber Mboko servierte nach 80 Minuten Spielzeit zum 6:4 aus.

Osaka nahm sich eine kurze Auszeit, kam aber eiskalt zurück und gab ihr erstes Aufschlagspiel in der Entscheidung zu null ab. Mboko erweiterte den Gefallen umgehend. Und legte dann einen Zwischenspurt bis zum 5:1 hin. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit gab es den ersten Championship Point - und den legte Naomi Osaka ins Netz. Victoria Mboko konnte unter dem Jubel der fans auf die Knie sinken.

Der Finaleinzug in Montreal hat für beiden Spielerinnen übrigens noch einen kleinen Zusatznutzen gebracht: Sowohl Victoria Mboko wie auch Naomi Osaka erhielten für das Event in Cincinnati ein „Performance Bye“, also ein Freilos in Runde eins, obwohl beide nicht gesetzt waren. Sollten sie sich nach den kanadischen Anstrengungen wirklich für einen Start entscheiden, würde Mboko auf Diana Shnaider treffen. Osaka bekäme es mit Linda Noskova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal