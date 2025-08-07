WTA Cincinnati: Venus Williams scheitert zum Auftakt trotz starker Leistung

Venus Williams ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati in Runde eins an der starken Spanierin Jessica Bouzas Maneiro gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 23:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus Williams hat trotz ihres Scheiterns eine gute Leistung gezeigt

Ehrlicherweise hatte sich Venus Williams von ihrem ersten Auftritt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati nicht allzu viel erwarten dürfen. Denn ihre Gegnerin, Jessica Bouzas Maneiro, war beim immer noch laufenden Event in Montreal bis ins Viertelfinale vorgestoßen, hatte dort gegen Lokalmatadorin Victoria Mboko allerdings in zwei Sätzen verloren. So gesehen darf man anmerken, dass sich die 45-jährige Venus beim 4:6 und 4:6 achtbar aus der Affäre gezogen hat.

Als “Belohnung” darf Bouzas Maneiro nun gegen Leylah Fernandez ran. Die Kanadierin hat vor wenigen Tagen das 500er in Washington gewonnen, war danach in Montreal allerdings schon bei ihrem ersten Auftritt ausgeschieden.

Locker weiter sind die Wimbledonsiegerin von 2023, Marketa Vondrousova, und die immer stärker werdende junge Australierin Maya Joint. Vondrousova besiegte Jacqueline Cristian mit 6:3 und 6:1 und spielt nun gegen Aryna Sabalenka. In setzte es bei diesem Duell ja eine Niederlage für die Nummer eins der Welt. Joint gewann gegen Greet Minnen mit 6:2 und 6:3 und hat sich nun mit Beatriz Haddad Maia auseinanderzusetzen.

Ausgeschieden ist Laura Siegemund, die gegen Anastasia Potapova mit 4:6 und 4:6 unterlag.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati