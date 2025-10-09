WTA Wuhan: Iga Swiatek ringt Belinda Bencic in zwei Sätzen nieder

Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Wuhan nach hartem Kampf gegen Belinda Bencic ins Viertelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 15:54 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kämpfte sich ins Viertelfinale

Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek steht beim WTA-1000-Event in Wuhan im Viertelfinale. Die amtierende Wimbledon-Siegerin aus Polen setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen die Schweizerin Belinda Bencic nach hartem Kampf mit 7:6 (2) und 6:4 durch.

Bencic schlug im ersten Satz bereits zum Satzgewinn auf, musste diesen letztlich aber im Tiebreak abgeben. Auch im zweiten Durchgang verspielte die 28-Jährige einen Breakvorsprung - Swiatek durfte nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit über den Einzug ins Viertelfinale jubeln.

Paolini und Rybakina schenken sich nichts

In diesem bekommt es die Polin mit Jasmine Paolini zu tun. Die Italienerin, die noch um ihre Teilnahme bei den WTA Finals in Riad kämpfen muss, profitierte gegen Clara Tauson beim Stand von 3:6, 6:3 und 3:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe der Dänin.

Auch Elena Rybakina, die mit Paolini wohl um den achten und letzten WTA-Finals-Platz rittern wird, steht in Wuhan im Viertelfinale. Die Kasachin besiegte Peking-Finalistin Linda Noskova mit 6:3 und 6:4 und fordert nun Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte Liudmila Samsonova in ihrer Achtelfinalpartie keine Chance gelassen.

Das Einzel-Tableau in Wuhan