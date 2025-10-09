WTA Wuhan: 19. Sieg! Aryna Sabalenka lässt gegen Liudmila Samsonova nichts anbrennen

Aryna Sabalenka hat ihre perfekte Serie in Wuhan ausgebaut. Die Weltranglistenerste zog durch einen Zweisatzerfolg über Liudmila Samsonova ins Viertelfinale ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 10:29 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht im Viertelfinale

Aryna Sabalenka hat beim WTA-1000-Event in Wuhan problemlos das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglistenerste, die in der chinesischen Metropole ihr erstes Turnier seit dem Titelgewinn bei den US Open bestreitet, setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen die Russin Liudmila Samsonova mit 6:3 und 6:2 durch.

Hatte Sabalenka in ihrer Auftaktpartie mit Rebecca Sramkova noch etwas Mühe gehabt, präsentierte sie sich gegen Samsonova in beeindruckender Form. Die Belarussin ließ keinen einzigen Breakball zu und durfte nach nur 75 Minuten über den Einzug ins Viertelfinale jubeln. Damit verbesserte Sabalenka, die nun auf Elena Rybakina oder Linda Noskova trifft, ihre Bilanz in Wuhan auf 19 Siege und null Niederlagen.

Deutlich enger hatte sich auf dem Center Court von Wuhan das erste Match des Tages gestaltet. In diesem rang Jessica Pegula Ekaterina Alexandrova mit 7:5, 3:6 und 6:3 nieder. Die US-Amerikanerin bekommt es im Viertelfinale mit der Tschechin Katerina Siniakova, die Iva Jovic mit 7:5 und 6:3 schlug, zu tun.

Das Einzel-Tableau in Wuhan