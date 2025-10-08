WTA Wuhan: Auch Gauff und Sabalenka weiter

Die Top-Spielerinnen beim WTA-Turnier in Wuhan bleiben bislang unangetastet. Swiatek, Sabalenka und Gauff sichern sich zum Teil klare Siege und ziehen ins Achtelfinale ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 12:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff in Wuhan

Swiatek ohne Probleme gegen Bouzkova

Iga Swiatek zeigte bereits gestern gegen Katerina Bouzkova, warum sie als Mitfavoritin ins Turnier gestartet war. Die Polin ließ der Tschechin keine Chance und gewann in nur 57 Minuten mit 6:1, 6:1. In der Runde der letzten Acht trifft Swiatek nun auf Belinda Bencic. Die Schweizerin profitierte von einem Rückzug ihrer Gegnerin Elise Mertens und zog kampflos in die nächste Runde ein.

Gauff im Eiltempo

Coco Gauff setzte heute ebenfalls ein Ausrufezeichen. Die US-Amerikanerin ließ der Japanerin Moyuka Uchijima keine Gelegenheit, ins Spiel zu finden, und siegte klar mit 6:1, 6:0. Mit dieser starken Vorstellung bestätigt Gauff ihren langsamen Aufwärtstrend auf dem geliebten Hartplatz.

Sabalenka kämpft sich zurück

Wesentlich härter zu arbeiten hatte die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Gegen Rebecca Sramkova aus der Slowakei geriet sie zunächst in Rückstand und verlor den ersten Satz 4:6. Doch Sabalenka fand im zweiten Durchgang zurück zu ihrer Stärke, glich mit 6:3 aus und setzte im dritten Satz zum entscheidenden Schlag an. Mit 6:1 sicherte sie sich letztlich den Einzug ins Achtelfinale, nachdem Sramkova von den Strapazen des Matches sichtlich gezeichnet schien.

Spannende Achtelfinale kündigen sich an

Mit Swiatek, Sabalenka und Gauff versprechen die Achtelfinale von Wuhan hochklassigen Tennisstoff. Besonders das Duell zwischen Swiatek und Bencic könnte zeigen, ob die Polin ihre dominante Performance fortsetzen oder die Schweizerin doch für eine Überraschung sorgen kann.

Hier das Einzeltableau der Damen in Wuhan