WTA Wuhan: Laura Siegemund setzt Siegeszug gegen Magdalena Frech fort

Laura Siegemund agiert beim WTA-1000-Turnier in Wuhan weiterhin in bestechender Form. Die Deutsche zog am Donnerstag durch einen Zweisatzerfolg über Magdalena Frech ins Viertelfinale ein.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 16:37 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht in Wuhan im Viertelfinale

Durchgekämpft in der Hitze: Laura Siegemund hat mit großem Einsatz das Viertelfinale von Wuhan erreicht. Die 37-Jährige setzte sich bei Temperaturen um 34 Grad mit 6:4 und 7:6 (2) gegen die Polin Magdalena Frech durch und erreichte damit zum zweiten Mal in dieser Saison die Runde der letzten acht.

Siegemund, die in Wimbledon mit ihrem Viertelfinaleinzug für Furore gesorgt hatte, arbeitete sich nach unglücklichem Start beharrlich in die Partie und setzte ihrer Gegnerin mit ihrem variablen Spiel zu. Nun wartet ein Duell mit French-Open-Siegerin Coco Gauff, die Lokalmatadorin Zhang Shuai mit 6:3 und 6:2 besiegte.

Siegemund wieder deutsche Nummer eins

Die Wetterkonditionen sind dabei weiter eine Herausforderung für die Athletinnen. "Ich hätte bei den Bedingungen nicht gedacht, dass ich überlebe", hatte Siegemund schon mit einem Lachen nach ihrem etwas überraschenden Erfolg gegen Mirra Andreeva in der zweiten Runde gesagt.

Auch in den Pausen der Partie gegen Frech hielt sie sich immer wieder Eisbeutel an Kopf und Körper, um sich abzukühlen. Der Lohn ihres Einsatzes ist auch die deutsche Nummer eins im Ranking, die sie wieder übernehmen wird.