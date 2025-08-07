WTA Montreal live: Naomi Osaka vs. Victoria Mboko im TV, Livestream und Liveticker

Naomi Osaka und Victoria Mboko bestreiten das Endspiel des WTA-1000-Turniers in Montreal. Das Match gibt es ab 0 Uhr MEZ in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka trifft im Endspiel auf Victoria Mboko

Dass Naomi Osaka und Victoria Mboko das Endspiel in Montreal bestreiten, damit war vor Turnierbeginn nun wirklich nicht zu rechnen gewesen. Beide Spielerinnen nahmen das WTA-1000-Turnier in Kanada ungesetzt in Angriff und sorgten auf dem Weg ins Finale für (große) Überraschungen.

Vor allem der Finaleinzug Mbokos kommt einer Sensation gleich. Mit Sofia Kenin, Coco Gauff und Elena Rybakina schaltete die 18-jährige Lokalmatadorin auf dem Weg ins Endspiel gleich drei Grand-Slam-Siegerinnen aus.

In Osaka wartet auf die Teenagerin nun nicht nur eine vierfache Major-Titelträgerin, sondern auch eine ehemalige Weltranglistenerste. Mboko und Osaka spielen zum ersten Mal gegeneinander.

Osaka vs. Mboko - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Naomi Osaka und Victoria Mboko findet ab 0 Uhr MEZ statt und wird im Re-Live im TV und Stream bei Sky Sport übertragen.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal