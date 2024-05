WTA-Masters Madrid: Sabalenka hält Andreeva deutlich in Schach

Wie im Achtelfinale des Vorjahrs besiegte Aryna Sabalenka im Viertelfinale des diesjährigen WTA-Masters-Events in Madrid die Teenagerin Mirra Andreeva glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 21:37 Uhr

© Getty Images Auch im zweiten Duell gegen Mirra Andreeva blieb Aryna Sabalenka ohne Satzverlust.

Genau ein Jahr war es her, dass die an Nr. 2 gesetzte Aryna Sabalenka an gleicher Stelle beim WTA-Masters-Event in Madrid im Achtelfinale zum einzigen Mal auf ihre heutige Gegnerin Mirra Andreeva traf. Damals siegte die an Nr. 2 gesetzte Belarussin glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:1.

Eine Runde später, nämlich im Viertelfinale, gab es heute für Mirra Andreeva zwei Tage nach ihrem 17. Geburtstag die Chance zur Revanche. Nachdem die Russin ihr erstes Aufschlagspiel halten konnte, übernahm die 25-jährige Sabalenka mit ihren druckvollen Schlägen die Kontrolle im Match und gab bis zum Ende des ersten Durchgangs kein Spiel mehr ab.

Im zweiten Akt stellte sich Andreeva besser auf das Powerspiel ihrer Gegnerin ein, gleichzeitig erhöhte sich die Fehlerquote von Sabalenka leicht. Bis zum 2:2 hielten beide Protagonistinnen ihre Aufschlagspiele, ohne eine Breakchance zuzulassen. Im fünften Game erspielte sich Sabalenka zwei laufende Möglichkeiten und nutzte die erste, um der Weltranglisten-43. mit einem Rückhand-Winner das Service abzunehmen. Bei eigenem Aufschlag gab sich die Favoritin weiterhin keine Blöße. Nachdem Andreeva in ihrem letzten Aufschlagspiel noch zwei Matchbälle abwehren konnte, servierte Sabalenka anschließend sicher zum 6:1, 6:4-Erfolg nach 80 Minuten aus.

Im Halbfinale sieht sich die Weltranglisten-2. der an Nr. 4 geführten Elena Rybakina gegenüber. Die ehemalige Wimbledonsiegerin besiegte im ersten Viertelfinale nach knapp drei Stunden ihre kasachische Landsfrau Yulia Putintseva in drei hartumkämpften Sätzen mit 4:6, 7:6 (4), 7:5.

