WTA Madrid: Aryna Sabalenka stoppt Supertalent Mirra Andreeva

Aryna Sabalenka ist ohne Probleme in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Die Belarussin gewann gegen die eben erst 16 Jahr alt gewordenen Mirra Andreeva mit 6:3 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 15:33 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist in Madrid bislang nicht aufzuhalten

Die Bäume wachsen zwar schnell im Fall von Mirra Andreeva, aber eben doch noch nicht in den Himmel. Die erst 16-jährige Russin musste sich im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid Aryna Sabalenka dann doch recht glatt mit 3:6 und 1:6 gecshlagen geben. Keine Schande natürlich: Sabalenka hat in diesem Jahr schon das Turnier in Adelaide und die Australian Open gewonnen, stand zuletzt in Stuttgart im Endspiel. Andreeva hatte sich dagegen hauptsächlich auf der ITF-Tour verdingt, in Madrid aber nach überstandener Qualifikation für Aufsehen gesorgt.

Was auch für Mayar Sherif gilt, die kommende Gegnerin von Sabalenka. Die Ägypterin erreichte mit einem 6:4, 0:6 und 6:4 gegen Elise Mertens als erste Vertreterin ihres Landes das Viertelfinale eines Turniers der 1000er-Kategorie.

