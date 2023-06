WTA Bad Homburg: Iga Swiatek muss gleich gegen Tatjana Maria ran

Spitzenmatch gleich am Montag: Die Weltranglistenerste Iga Swiatek trifft beim WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg auf Lokalmatadorin Tatjana Maria.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 21:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek muss in Bad Homburg gleich zu Beginn gegen Tatjana Maria ran

Für die frischgebackene French Open-Siegerin Iga Swiatek beginnt dieTitelmission beim WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg (24. Juni bis 01. Juli) mit einer besonderen Herausforderung: Die viermalige Grand Slam-Gewinnerin trifft in ihrem Auftaktmatch am Montag (18.00 Uhr) auf die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria.

Das ergab die Auslosung am frühen Freitagabend im Headquarter der FERI AG, bei der Ex-Profi Andrea Petkovic als Glücksfee fungierte. „Tatjana gegen Iga, das könnte auch eine Finalbegegnung sein“, sagte Petkovic über das vielversprechende Duell der Branchenleaderin mit der deutschen Rasen-Expertin.

Swiatek, die seit über einem Jahr an der Weltranglistenspitze steht, bereitet sich schon seit Dienstag in Bad Homburg unter perfekten Rahmenbedingungen auf ihr einziges Rasenturnier vor Wimbledon vor. Gegen Tatjana Maria hat die Polin bislang noch nie gespielt.

Wildcard-Inhaberin Sabine Lisicki, Wimbledon-Finalistin von 2013 und Aufschlagweltrekordlerin auf Rasen, bekommt es in ihrer Erstrundenpartie mit der Weltranglisten-39. Lin Zhu aus China zu tun. Die deutsche Nummer zwei Anna-Lena Friedsam profitierte von der verletzungsbedingten Absage von Jule Niemeier, die wegen einer Handgelenkblessur nicht im Kurpark antreten kann. Die deutsche Nummer zwei Friedsam rückte dank einer Wildcard direkt ins Hauptfeld und fordert die Ägypterin Mayar Sherif.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg