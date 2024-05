WTA Rom: Aryna Sabalenka eröffnet in drei Sätzen

Neben der Weißrussin Aryna Sabalenka sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom auch Jelena Ostapenko und Elina Svitolina weiter. Ons Jabeur musste sich hingegen bereits zum Auftakt verabschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 22:26 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Rom in der dritten Runde

Ein enorm dichtes Programm gab es am Freitag beim Combined-Event in Rom sowohl auf Damen- als auch auf Herren-Seite und auch die Nummer zwei des WTA-Rankings, Aryna Sabalenka, durfte am Abend ihre Auftaktbegegnung in der italienischen Hauptstadt bestreiten. Nach einem überraschend verlorenen ersten Satz setzte sich die Weißrussin nach 2:15 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets durch. Die 22-Jährige aus Kalifornien belegt aktuell WTA-Position 109.

Nächste Gegnerin der amtierenden Australian-Open-Championesse ist die Ukrainerin Dayana Yastremska, die die deutsche Laura Siegemund in drei engen Sätzen niederringen konnte. Yastremska ist in Rom auf 32 gesetzt und erreichte 2020 in der ewigen Stadt das Achtelfinale. Sabalenkas bestes bisheriges Ergebnis in Rom war das Erreichen des Halbfinals 2022, wo sie sich der späteren Siegerin Iga Swiatek geschlagen geben musste.

Jabeur weiter im Formtief

Ebenfalls weiter ist die sechzehntgereihte Elena Svitolina, die der altehrwürdigen Sara Errani mit 6:0, 6:2 nicht den Hauch einer Chance ließ. Nun geht's gegen die Russin Anna Kalinskaya, die die Dänin Carla Tauson mit 6:1, 6:2 aus dem Rennen nahm. Jelena Ostapenko hatte mit Anastasia Potapova beim 6:4,-6:2-Erfolg auch keine Mühe, sie fordert nun die Spanierin Sara Sorribes Tormo, die mit Anastasia Pavlyuchenkova ebenfalls eine Spielerin aus Russland aus dem Wettbewerb nahm.

Früh am Tag scheiterte Ons Jabeur, die sich damit trotz der Viertelfinalteilnahme in Madrid nicht aus ihrem aktuellen Formtief befreien konnte. Die Tunesierin musste sich der US-Amerikanerin Sofia Kenin nach 2:17 mit 5:7, 6:2, 4:6 beugen. Kenin bekommt es nun entweder mit der Britin Katie Boulter oder der slowakischen Qualifikantin Rebecca Sramkova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Rom.