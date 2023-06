WTA Bad Homburg: Iga Swiatek problemlos im Halbfinale

Die French-Open-Championesse Iga Swiatek hat beim Rasen-Event von Bad Homburg gegen die Russin Anna Blinkova souverän das Semifinale erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 22:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Iga Swiatek hatte im Viertelfinale von Bad Homburg keinerlei Probleme

Keine Probleme hatte die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ins Halbfinale der WTA-Tour-250-Veranstaltung in Bad Homburg einzuziehen: Die Polin fertigte in der Runde der letzten Acht die an neun gereihte Russin Anna Blinkova klar mit 6:3, 6:2 ab und steht damit in dieser Saison bereits zum siebenten Mal in der Vorschlussrunde.

Kontrahentin im Match um ein Endspiel-Ticket ist die ungesetzte Italienerin Lucia Bronzetti, die im Match davor die mittlerweile für Frankreich startende Russin Vavara Gracheva mit 6:4, 6:3 aus dem Rennen nahm.

Die zweite Semifinal-Paarung steht noch nicht zur Gänze fest, da die Partie zwischen Katerina Siniakova und der Russin Lucie Samsonova beim Stand von 7:5, 4:6 aus Sicht der Tschechin für Donnerstag abgebrochen werden musste. Die Siegerin dieser Begegnung trifft auf die US-Amerikanerin E Navarro, die von einer Aufgabe der Spanierin R Masarova beim Stand von 7:6 (2), 1:1 aus Sicht der Ibererin profitierte.

Hier das Einzel-Tableau aus Bad Homburg.