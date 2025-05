WTA Straßburg: Raducanu setzt Ausrufezeichen - und fordert nun die Vorjahresfinalistin

Emma Radcuanu hat in der ersten Runde des WTA-500-Turniers in Straßburg eine glatten Erfolg über Daria Kasatkina gefeiert. Nun trifft die Britin auf die Vorjahresfinalistin Danielle Collins.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 20:28 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu zeigte eine starke Leistung

Emma Raducanu nähert sich vor den am Sonntag beginnenden French Open ihrer Topform. Die US-Open-Siegerin von 2021 setzte sich am Montag in der ersten Runde des WTA-500-Turniers von Straßburg gegen die an Position sechs gesetzte Daria Kasatkina dank einer starken Vorstellung mit mit 6:1 und 6:3 durch.

Raducanu, die in den drei vorangegangenen Duellen mit Kasatkina keinen Satz gewonnen hatte, trifft im Achtelfinale auf Danielle Collins. Die US-Amerikanerin erreichte in Straßburg vor zwölf Monaten das Finale, zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe gewann sie gegen ihre Landsfrau Sofia Kenin mit 6:1, 1:6 und 6:2.

Pegula topgesetzt

Comebackerin Alize Cornet unterlag Marie Bouzkova glatt in zwei Sätzen, die Tschechin fordert nun Paula Badosa. Unterdessen feierte Beatriz Haddad Maia nach der Abwehr von zwei Matchbällen einen umkämpften 3:6, 6:4 und 7:5-Sieg über Clara Tauson.

Topgesetzte Spielerin ist Jessica Pegula, die nach einem Freilos zu Beginn im Achtelfinale auf Anna Kalinskaya trifft. Auch Emma Navarro und Elena Rybakina sind in Straßburg am Start. Die kasachische Wimbledon-Siegerin von 2022 hätte zum Auftakt auf Eva Lys treffen können, die Deutsche verlor am Montag jedoch in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen