WTA Straßburg: Lys verpasst Achtelfinal-Einzug

Bei dem WTA-250-Turnier in Straßburg unterlag Eva Lys Erst-Runden-Gegnerin Xinyu Wang mit 6:4 und 7:5.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 16:23 Uhr

© Getty Images Eva Lys verpasst beim WTA-250-Turnier in Straßburg den Achtelfinaleinzug

Ohne Satzverlust spielte sich Eva Lys durch die Qualifikation ins Hauptfeld des französischen WTA-250-Turniers. Mit der Weltranglisten-42. Xinyu Wang wartete allerdings keine leichte Aufgabe auf die 23-jährige Deutsche.

Nach dem verlorenen ersten Satz ging Lys im zweiten Durchgang mit 4:2 in Führung – ihren Vorsprung konnte sie jedoch nicht in einen Satzgewinn verwandeln und musste sich schließlich in zwei Sätzen mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Mit der neuen Woche und der aktualisierten Rangliste erreichte Lys dennoch ein neues Karrierehoch: Erstmals steht die 23-Jährige unter den Top 60 der Welt – sie verbesserte sich im Vergleich zur Vorwoche um vier Plätze. Ab dem 25. Mai ist Lys zum zweiten Mal bei den French Open in Paris vertreten.

