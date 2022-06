WTA Bad Homburg: Kerber gegen Qualifikantin, Lisicki fordert Bencic

Für Angelique Kerber beginnt ihre Mission Titelverteidigung beim WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg gleich am Montag mit dem Match gegen eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung am frühen Freitagabend im Headquarter der FERI AG in Bad Homburg, an der Turnierbotschafterin Kerber als Glücksfee teilnahm.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 07:57 Uhr

© Liv Plotz Angelique Kerber bei der Auslosung für das WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg

Die Wimbledonsiegerin von 2018, die bereits seit Tagen in der Kurstadt trainiert, kann ihren ersten Auftritt auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court kaum erwarten. Und ein gutes Omen gibt es zudem: Auch 2021 startete Kerber ihren Siegeszug mit einem Duell gegen eine Qualifikantin.

„Rasen ist einfach mein Lieblingsbelag. Ich brauche auch gar nicht so viele Trainingseinheiten und fühle mich auf dem Court sofort wie zu Hause“, sagte die 34-Jährige, die im vergangenen Jahr die geglückte Premiere im Kurpark gewonnen hatte – und danach beim bedeutendsten Turnier der Welt in Wimbledon das Halbfinale erreichte.

Insgesamt vier Grand Slam-Champions und die Einzel-Olympiasiegerin dabei

Neben Angelique Kerber sind bei den Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers in Simona Halep (Rumänien), Bianca Andreescu (Kanada) und Sloane Stephens (USA) drei weitere Major-Champions im Einsatz.

Ein schweres Los erwischte Lokalmatadorin Andrea Petkovic, die gegen die topgesetzte Weltranglistenzwölfte Daria Kasatkina antritt. „Ich freue mich schon jetzt, wieder vor Familie und Freunden spielen zu können. Dieses Turnier ist auch für mich etwas Besonderes, ich genieße die Tage und dieses Flair hier einfach unglaublich“, meinte Petkovic.

Eine besondere Herausforderung wartet auch auf Sabine Lisicki. Die Wildcard-Inhaberin und Tour-Rückkehrerin fordert Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz. Neben Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki steht in Jule Niemeier (Wildcard) eine weitere deutsche Spielerin im Hauptfeld.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg