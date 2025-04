WTA Bad Homburg: Wimbledon Finalistin Paolini gibt Zusage

Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini kommt in den Kurpark. Die zweite Top-6-Spielerin nach Iga Swiatek besticht durch Kämpferherz und Präzision.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini im vergangenen Jahr in Wimbledon

Mit 1,63 Metern gehört sie zu den kleinsten Spielerinnen auf der WTA-Tour – doch Jasmine Paolini hat mit ihren zwei Grand Slam-Finalteilnahmen 2024 in Wimbledon und Paris eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu den derzeit erfolgreichsten Profis im Circuit zählt. Das Publikum im Kurpark darf gespannt sein auf reichlich Powertennis und Emotionen à la Paolini, wenn die quirlige Italienerin in diesem Jahr in Bad Homburg (21. bis 28. Juni 2025) ihre Premiere feiert.

„Ich freue mich, das erste Mal in Bad Homburg zu spielen“, betonte Paolini und sagte, dass sie bereits „sehr viel Gutes“ über die Veranstaltung gehört habe: „Ich glaube, dass das Turnier eine großartige Vorbereitung auf Wimbledon ist.“



French-Open-Finalrevanche im Kurpark möglich

Die Nummer sechs der Weltrangliste hatte in der vergangenen Saison das Kunststück fertiggebracht, binnen nur fünf Wochen zwei Major-Endspiele zu erreichen. Im Finale der French Open musste sich Paolini dabei der überragenden Iga Swiatek beugen, die in Roland Garros bereits ihre insgesamt vierte und dritte Paris-Trophäe in Serie holte. Die Polin, Nummer zwei im WTA-Ranking, wird bei der fünften Auflage der Bad Homburg Open powered by Solarwatt auch wieder am Start sein. Und wer weiß…eventuell gibt es ja ausgerechnet bei der Jubiläumsausgabe des Boutiqueturniers die French Open-Revanche zwischen Swiatek und Paolini…!

Mein Kämpferherz muss so groß sein, weil ich so klein bin“

Auf Rasen jedenfalls fühlt sich die aus Castelnuovo di Garfagnana in der Toskana stammende Paolini pudelwohl. Bei ihrem Durchmarsch bis ins Finale von Wimbledon 2024 hatte die 29-Jährige unter anderem die ehemalige US Open-Siegerin Bianca Andreescu und Madison Keys ausgeschaltet, die Anfang 2025 die Australian Open gewann.

Federer-Fan mit dem Ansporn, „etwas Besonderes“ zu machen

Ihre Körpergröße ist auf dem schnellsten aller Beläge anscheinend kein entscheidendes Hindernis. Jedenfalls scheint Energiebündel Paolini, die WTA 1000 Dubai-Gewinnerin von 2024, ihr Erfolgsrezept gefunden zu haben. „Ich gebe keinen Ball verloren. Mein Kämpferherz muss so groß sein, weil ich so klein bin“, lautet das Motto des passionierten Roger Federer-Fans.

Ihre fehlenden Zentimeter fallen kaum ins Gewicht, da Paolini über eine enorme Schnelligkeit, Antizipation und Beweglichkeit verfügt. Nicht zu vergessen ihre Powervorhand und ihr „goldenes Händchen“ bei Stoppbällen. Einmal hat sie verraten, dass es ihr beim Tennisspielen eigentlich nicht darum gehe, hart zu schlagen, sondern darum, „etwas Besonderes“ zu machen.

Olympiasiegerin Bencic und die deutsche Nummer eins Lys ebenfalls am Start

Auch im Doppel hat Paolini bereits sieben WTA-Titel geholt und stand mit Sara Errani unter anderem im Endspiel von Roland Garros 2024. Im Oktober vergangenen Jahres erreichte sie mit Rang vier ihre bislang beste Platzierung im WTA-Ranking.

Neben Paolini und Swiatek haben auch Olympiasiegerin Belinda Bencic und die deutsche Nummer eins Eva Lys für die diesjährigen Bad Homburg Open powered by Solarwatt zugesagt, die erstmals das bedeutendste Turnier in der Vorwoche von Wimbledon (ab 30. Juni) sind. Weitere Spielerinnen werden zeitnah bekannt gegeben.